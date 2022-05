Fine del mondo | la profezia dei Maya era sbagliata | la data nel 2022? Ecco quando

Leggi su funweek

(Di martedì 31 maggio 2022) Per tutti noi il 2012 è stato l’anno più atteso visto che sarebbe dovuta accadere ladel, o almeno così avevano previsto i. Eppure all’epoca non è poi successo nulla, se non un terremoto, una pandemia e una guerra che è ancora in corso. Sono passati 10 anni e per l’occasione qualcuno parla di un certo errore di battitura. Ladelci sarà ma nel, cosa accadrà? LEGGI ANCHE:–Sarà l’unico paese che si salverà dall’apocalisse,dove si trova e come arrivarcidelin arrivo, l’errore deiE’ in arrivo l’Apocalisse? Secondo quanto riporta il Messaggero, alcuni studi riguardanti la storia dell’America Latina antica affermerebbero che laprevista ...