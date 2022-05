Fabrizio Corona torna in comunità a Limbiate | “Ha dipendenza dai guadagni”

Frankf1842 : RT @fanpage: #FabrizioCorona farà volontariato in una comunità di recupero - gazzettaparma : Era in detenzione domiciliare - fanpage : #FabrizioCorona farà volontariato in una comunità di recupero - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Fabrizio Corona torna in una struttura comunitaria in affidamento terapeutico -

Il fine pena per, 48 anni, è previsto per il 17 settembre 2024. L'ex agente fotografico ha infatti ancora in corso procedimenti per truffa, diffamazione, percosse, minaccia, tentata evasione, ...Il fotografo, ex re dei paparazzi, ha ottenuto l'affidamento in una comunità per curare la dipendenza da guadagni. Ci sono novità pere questa volta non si tratta di uno degli ormai ...Milano, 31 maggio 2022 - Fabrizio Corona, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ha ottenuto la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in una ...Il fotografo Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha ottenuto l’affidamento in una comunità per curare la dipendenza da guadagni. Ci sono novità per Fabrizio Corona e questa volta non si tratta di ...