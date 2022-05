Draghi ottiene il sì dell' Ue al ' Price Cap' sul gas

Leggi su agi

(Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "Un Consiglio europeo lungo ma abbastanza soddisfacente" dove l'Italia è stata "accontentata sullo studioa fattibilità del tetto al prezzo del gas" e dove è stato raggiunto l'accordo sull'embargo di petrolio "che rappresenta un successo enorme" che "non penalizza in alcun modo l'Italia". È il resoconto che il presidente del Consiglio, Mario, ha tracciatoa due giorni di vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles. "La Commissione prenderà del tempo per studiare il modo migliore per attuare il tetto al prezzo del gas e dovrà anche valutare in tutta obiettività se questa cosa è fattibile, se non provoca danni peggiori del beneficio che ha. Insomma l'atteggiamentoa Commissione finora è stato abbastanza favorevole su questa ipotesi", ha spiegato. ...