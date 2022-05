Covid, verso la normalità: meno casi e addio al Green pass. Ma per Speranza “la partita non è finita” (Di martedì 31 maggio 2022) Diminuiscono i casi di Covid. In Italia si registrano 24.267 nuovi contagi di Covid su 242.060 tamponi processati. I decessi sono 66. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.121, ovvero 160 in meno rispetto a ieri. Sono 248 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Il tasso di positività è al 10%. Covid, Speranza: «La partita non è finita» E già si pensa all’autunno. Sulla quarta dose a tutti, «valuteremo con gli scienziati», «l’auspicio è che ci possa essere un nuovo vaccino adattato a varianti in autunno». A dirlo il ministro della Salute Speranza, che avverte: «Dobbiamo essere preparati, tutte le discussioni che stiamo facendo dal G7 all’Oms, alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Diminuiscono idi. In Italia si registrano 24.267 nuovi contagi disu 242.060 tamponi processati. I decessi sono 66. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.121, ovvero 160 inrispetto a ieri. Sono 248 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette inrispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Il tasso di positività è al 10%.: «Lanon è» E già si pensa all’autunno. Sulla quarta dose a tutti, «valuteremo con gli scienziati», «l’auspicio è che ci possa essere un nuovo vaccino adattato a varianti in autunno». A dirlo il ministro della Salute, che avverte: «Dobbiamo essere preparati, tutte le discussioni che stiamo facendo dal G7 all’Oms, alla ...

