Corriere | per Adl il denaro è vile solo quando non va a vantaggio del De Laurentiis Football Club

"Ci vuole arte anche per sapersi sdoppiare e nessuno può negare che questa abilità (virtù?) appartenga ad Aurelio De Laurentiis". Lo scrive, sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Il patron del Napoli, spiega, è "capace così di triplicare il suo pensiero, sposare questa o l'altra filosofia rispetto al ruolo che interpreta". Ha venduto Jorginho al Chelsea per 63 milioni, Cavani al Psg per 64 e Higuain alla Juventus per 90 e parla di soldi quando tocca l'argomento Mertens e Koulibaly. "È come nei film che produce (e per i quali il denaro non è vile) cura la regia e la sceneggiatura a modo suo, dando un'occhiata alla tasca di destra e poi a quella di sinistra e decidendo che tra entrate e uscite dev'esserci sempre un segno positivo, ma a nome e per conto della De Laurentiis

