Carceri | la denuncia del Sappe | “Detenuto incendia cella | due agenti ustionati”

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Undel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha appiccato un incendio nelladove era ristretto. E nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e di salvataggio dell’uomo duedella polizia penitenziaria sono rimasti. Si tratta dell’ennesimo fatto grave in quel carcere che da mesi è “allo sbando“,il. Il sindacato esprime solidarietà ai colleghi, il cui “tempestivo” intervento ha evitato “tragiche conseguenze“, ma soprattutto chiede ai vertici del Dap di adottare di fronte a “una situazione molto critica” “urgenti provvedimenti, a partire dalla nomina di un Direttore e di un Comandante di Reparto fissi, in pianta stabile, anziché ricorrere a soluzioni provvisorie che vanno avanti da ...

E' quando dichiara Michele Lorenzo, segretario nazionale per la Liguria del SAPPE dopo i gravi accaduti la sera e la notte scorsa nel penitenziario di via Agnesi.«Un'aggressione tanto brutale quanto violenta, commessa da un detenuto già noto alle cronache penitenziarie per il suo fondamentalismo islamico e per essere stato protagonista di molti eventi critici ...