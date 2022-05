Alessia Marcuzzi è la nuova conduttrice: la Rai le affida un clamoroso programma (Di martedì 31 maggio 2022) Finalmente Alessia Marcuzzi torna in TV dopo un anno sabbatico a prendersi cura di sé stessa: per lei pronta la conduzione in Rai Un anno di stop dopo l’addio a Mediaset e la Rai che l’ha corteggiata fino alla fine, adesso c’è l’ufficialità del suo ritorno in TV. I fan ora sono in trepidante attesa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Finalmentetorna in TV dopo un anno sabbatico a prendersi cura di sé stessa: per lei pronta la conduzione in Rai Un anno di stop dopo l’addio a Mediaset e la Rai che l’ha corteggiata fino alla fine, adesso c’è l’ufficialità del suo ritorno in TV. I fan ora sono in trepidante attesa L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

GiusCandela : COME DAGOANTICIPATO ALESSIA MARCUZZI SBARCA SU RAI2, COLETTA 'APRE' IN CONFERENZA STAMPA. COSA FARA' LO SVELA… - GiusCandela : Domani De Martino ospite a Le Iene condotto da Belen, prima ospitata dopo ritorno di fiamma. Venerdì a Domenica In… - GiusCandela : RT @tvblogit: Alessia Marcuzzi: Boomerissima è il titolo provvisorio del nuovo programma - tvblogit : Alessia Marcuzzi: Boomerissima è il titolo provvisorio del nuovo programma - GiusCandela : RT @tempoweb: 'Abbiamo un'idea...'. Bomba di #Coletta sulla #Marcuzzi in #Rai -