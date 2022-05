"Un errore": sesso spinto per 45 minuti, chi sono questi due e a chi hanno mandato il video (Di lunedì 30 maggio 2022) Choc in una sinagoga di Minneapolis: una coppia ha inconsapevolmente trasmesso in streaming su Zoom un rapporto sessuale. I presenti hanno assistito alla scena per circa 45 minuti, guardando con stupore misto a orrore. I due protagonisti, un uomo e una donna di mezza età, lo scorso 14 maggio hanno deciso di partecipare a un bat mitzvah virtuale ospitato dal tempio Beth El delle Twin Cities a Minneapolis, negli Stati Uniti. A un certo punto, però, la coppia ha iniziato a scambiarsi delle effusioni piuttosto passionali, non accorgendosi di avere la videocamera ancora accesa e perfettamente centrata su di loro. I due si sarebbero fermati solo dopo aver visto alcuni messaggi all'interno di una chat privata, nella quale li si implorava di smettere. Uno spettatore inorridito, sentito dal New York Post, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Choc in una sinagoga di Minneapolis: una coppia ha inconsapevolmente trasmesso in streaming su Zoom un rapporto sessuale. I presentiassistito alla scena per circa 45, guardando con stupore misto a orrore. I due protagonisti, un uomo e una donna di mezza età, lo scorso 14 maggiodeciso di partecipare a un bat mitzvah virtuale ospitato dal tempio Beth El delle Twin Cities a Minneapolis, negli Stati Uniti. A un certo punto, però, la coppia ha iniziato a scambiarsi delle effusioni piuttosto passionali, non accorgendosi di avere lacamera ancora accesa e perfettamente centrata su di loro. I due si sarebbero fermati solo dopo aver visto alcuni messaggi all'interno di una chat privata, nella quale li si implorava di smettere. Uno spettatore inorridito, sentito dal New York Post, ha ...

Rossellaventim1 : @professorino58 @FrancescaCphoto Dicevo sono donne solo che sono nate con il sesso sbagliato e correggono con molta… - Shining__Star9 : cioè ovviamente sappiamo che non è mai stato solo sesso neanche per lui, però visto che era così confuso avrebbe po… - TIZIANAPOESIA : Sesso errore degli americani in iraq ma sono russi quindi tutto bene VERO PUTINIANI? - nvilmiller : @_hollandscurls @seleneean il suo errore non è stato cedere al sesso, fidati - viviconcoerenza : Cazzarola ho cancellato x errore il tweet in cui dicevo che la voce di Baru nel video dove dice'buongiorno amore m… -