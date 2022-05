Su TikTok non si può usare la parola suicidio (Di lunedì 30 maggio 2022) Per evitare la censura della piattaforma gli utenti che vogliono sensibilizzare sul tema sono costretti a ricorrere eufemismi, contribuendo involontariamente alla diffusione di pregiudizi Leggi su wired (Di lunedì 30 maggio 2022) Per evitare la censura della piattaforma gli utenti che vogliono sensibilizzare sul tema sono costretti a ricorrere eufemismi, contribuendo involontariamente alla diffusione di pregiudizi

Advertising

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - SSLaziofans1900 : @vevafra Non ho capito quale tiktok ha messo zaniolo? - andreastoolbox : #Su TikTok non si può usare la parola suicidio - piacereangela : dovrà pur arrivare il momento in cui inizierò kinn porsche se solo non avessi tiktok pieno di spoiler e se solo capissi dove guardarla - ADerespinis : Nuzzi davvero vergognoso io penso che un'idiota del genere non può definirsi giornalistaDai un'occhiata al video di… -