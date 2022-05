Roma-Inter Primavera, dove vedere la finale scudetto in Tv e in streaming (Di lunedì 30 maggio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Roma-Inter Primavera in TV e in streaming. La sfida è in programma domani, martedì 31 maggio, alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si tratta della finale del Campionato Primavera, da cui uscirà il nome della squadra vincitrice del titolo. I L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin TV e in. La sfida è in programma domani, martedì 31 maggio, alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si tratta delladel Campionato, da cui uscirà il nome della squadra vincitrice del titolo. I L'articolo

