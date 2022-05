Rai1 ci prova con la lunga serialità spagnola. Parte Sei Sorelle (anticipazioni) (Di lunedì 30 maggio 2022) Sei Sorelle Sei Sorelle per Rai1. La prima rete della tv pubblica si tuffa nella lunga serialità spagnola proponendo la saga datata 2015-2017 de La1. L’appuntamento è a partire da oggi alle 15.55 (da mercoledì alle 15.45), dal lunedì al venerdì, nello slot occupato abitualmente da Il Paradiso delle Signore. Sarà in grado di coglierne la scia? Protagoniste: Francisca l’artista, Celia l’intellettuale, Adela la maggiore ed Elisa la piccola di famiglia. E ancora Diana è l’imprenditrice e Blanca la fidanzata perfetta. A vestire i loro panni Maria Castro, Candela Serrat, Celia Freijeiro, Carla Diaz, Marta Larralde e Mariona Tena. Ma nel cast di Sei Sorelle spicca la presenza di Alex Gadea, l’indimenticato Tristan Castro della prima stagione de Il Segreto, che sarà il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022) SeiSeiper. La prima rete della tv pubblica si tuffa nellaproponendo la saga datata 2015-2017 de La1. L’appuntamento è a partire da oggi alle 15.55 (da mercoledì alle 15.45), dal lunedì al venerdì, nello slot occupato abitualmente da Il Paradiso delle Signore. Sarà in grado di coglierne la scia? Protagoniste: Francisca l’artista, Celia l’intellettuale, Adela la maggiore ed Elisa la piccola di famiglia. E ancora Diana è l’imprenditrice e Blanca la fidanzata perfetta. A vestire i loro panni Maria Castro, Candela Serrat, Celia Freijeiro, Carla Diaz, Marta Larralde e Mariona Tena. Ma nel cast di Seispicca la presenza di Alex Gadea, l’indimenticato Tristan Castro della prima stagione de Il Segreto, che sarà il ...

