Pecorino toscano DOP: cresce la domanda in Italia e all’estero (Di lunedì 30 maggio 2022) Il consumo del Pecorino toscano DOP - come informa un comunicato della Regione Toscana - si consolida sui mercati Italiani ed esteri: lo confermano i dati del 2021 a confronto con quelli del 2020 elaborati dal Consorzio di tutela. Nel 2021 sono state vendute 2.536,46 tonnellate di Pecorino toscano DOP (+8,43% rispetto al 2020) di cui quasi il 19% del fatturato deriva dalla vendita del Pecorino toscano DOP all’estero L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 maggio 2022) Il consumo delDOP - come informa un comunicato della Regione Toscana - si consolida sui mercatini ed esteri: lo confermano i dati del 2021 a confronto con quelli del 2020 elaborati dal Consorzio di tutela. Nel 2021 sono state vendute 2.536,46 tonnellate diDOP (+8,43% rispetto al 2020) di cui quasi il 19% del fatturato deriva dalla vendita delDOPL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pecorino toscano DOP: cresce la domanda in Italia e all’estero - SienaFree : Pecorino Toscano DOP, cresce la domanda in Italia e all’estero - savinovurchio : RT @blogsfizioso: Iniziamo il conto alla rovescia per l’#WolrdHamburgerDay riscoprendo il vero gusto della Toscana. Ecco l’hamburger toscan… - Never94830937 : @Mary_Cric @ArturoB23022138 Continui ad essere fuori tema. Giustifichi una trovata assurda con la geografia spiccio… - Carlingi : @ArturoB23022138 Caseifici di Pecorino toscano erano chiusi? -