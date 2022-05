Nostalgia: Martone e l’invivibilità delle città invisibili (Di lunedì 30 maggio 2022) In “Nostalgia”, Martone racconta Napoli tramite il suo protagonista. Ma rovescia radicalmente il senso dell’operazione amarcord Negli ultimi periodi, soprattutto nell’ultimo anno cinematografico, abbiamo assistito ad una notevole crescita di un fenomeno che merita notevole considerazione. Si tratta delle operazioni “amarcord“, i cosiddetti film che puntano tutto sul mostrare le proprie memorie, i propri luoghi o anche solo uno scorcio di quanto vissuto in gioventù. Quello di “Nostalgia” di Martone si prefigura come un caso particolare. Ragionando in termini puramente nazionali, basta semplicemente pensare ad uno dei migliori film (per alcuni il migliore) dell’anno passato per calarsi in questi “panni“. Il pensiero, naturalmente, ricorre e va agilmente a “È Stata La Mano Di Dio” di Paolo ... Leggi su zon (Di lunedì 30 maggio 2022) In “”,racconta Napoli tramite il suo protagonista. Ma rovescia radicalmente il senso dell’operazione amarcord Negli ultimi periodi, soprattutto nell’ultimo anno cinematografico, abbiamo assistito ad una notevole crescita di un fenomeno che merita notevole considerazione. Si trattaoperazioni “amarcord“, i cosiddetti film che puntano tutto sul mostrare le proprie memorie, i propri luoghi o anche solo uno scorcio di quanto vissuto in gioventù. Quello di “” disi prefigura come un caso particolare. Ragionando in termini puramente nazionali, basta semplicemente pensare ad uno dei migliori film (per alcuni il migliore) dell’anno passato per calarsi in questi “panni“. Il pensiero, naturalmente, ricorre e va agilmente a “È Stata La Mano Di Dio” di Paolo ...

chetempochefa : Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre ospiteremo @pfavino, protagonista di “Nostalgia”, il film di Mario Mart… - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - WeCinema : Nove minuti di applausi per 'Nostalgia' di Mario Martone. Pierfrancesco Favino favoloso. #Cannes2022 - tbuccico69 : @cinematroisi per #Nostalgia con Mario Martone in sala e poi la bellezza di Roma. - lightmoon972 : RT @Maruzzella8720: ?? Nostalgia dal 25 maggio al cinema Pierfrancesco Favino Di Mario Martone Da vedere assolutamente anche per la passio… -