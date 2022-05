MotoGP | GP Catalogna 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 3-5 giugno

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Messo in archivio lo splendidodel Gran Premio d’Italia al Mugello, è già tempo di pensare alla prossima tappa. Nel weekend in arrivo, infatti, sarà tempo del Gran Premio di, nono appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, si tornerà subito in azione, per un’altra gara di grande importanza. Sul circuito catalano la stagione proseguirà senza soluzioni di continuità per una delle sue tappe più consuete. Nella scorsa stagione abbiamo assistito alla vittoria di Sergio Garcia in Moto3, quindi nella classe mediana vittoria di Remy Gardner, mentre inarrivò a sorprese il trionfo di Miguel Oliveira. Chi saranno i trionfatori quest’anno? L’Italia al Montmelò non festeggia dal 2017 con Andrea Dovizioso, ...