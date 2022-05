Messi | «Uno shock lasciare Barcellona Non me lo aspettavo»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Lioneltorna ad analizzare il suo addio al. Le dichiarazioni della Pulce sul divorzio dal club blaugrana Nella sua intervista a Tyc Sport, Lionelha parlato nuovamente dell’addio al. LE PAROLE – «Sono sicuro che la prossima stagione andrà meglio sia per me che per il PSG. Non è stato facile quest’anno dopo un’estate pazza. È stato complicato capire cosa stesse accadendo, non midiil. È stato uno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sicuramente sarebbe stata uno dei candidati alla vittoria: nessuno avrebbe voluto affrontare l'Italia. Per noi è un bel banco di prova'. Messi torna sulla mancata qualificazione dell'Italia ai ... Messi: "Lasciare il Barcellona è stato uno shock. Il prossimo anno al PSG andrà meglio" Poi è rimasta senza Mondiale. Sicuramente sarebbe stata uno dei candidati alla vittoria: nessuno avrebbe voluto affrontare l'Italia. Per noi è un bel banco di prova". Messi non ha finito ...Leo Messi ha parlato della prossima partita contro gli azzurri in programma a Wembley mercoledì 1 giugno. «L'Italia è campione d'Europa, se si fosse qualificata per la Coppa del Mondo sarebbe stata la ...