Matthew McConaughey in visita a Uvalde dopo la sparatoria nella scuola elementare del Texas (Di lunedì 30 maggio 2022) Matthew McConaughey ha fatto visita alla comunità di Uvalde, sua città natale, dopo la sparatoria nella scuola elementare del Texas che ha causato la morte di 19 bambini e due adulti. Matthew McConaughey ha fatto visita alla sua città natale del Texas, Uvalde, per essere vicino alla sua comunità dopo la sparatoria alla scuola elementare che ha visto la morte di 19 bambini e due adulti. Il politico repubblicano Tony Gonzalez, rappresentante del distretto di Uvalde, ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae Matthew ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022)ha fattoalla comunità di, sua città natale,ladelche ha causato la morte di 19 bambini e due adulti.ha fattoalla sua città natale del, per essere vicino alla sua comunitàlaallache ha visto la morte di 19 bambini e due adulti. Il politico repubblicano Tony Gonzalez, rappresentante del distretto di, ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae...

Advertising

miss_romy88 : @ProfPollini Datemi retta, tagliate i ponti con il resto del mondo e barricatevi dentro! Anzi, prima chiamate Matt… - ParliamoDiNews : Matthew McConaughey a Uvalde, l’incontro con le famiglie delle vittime | Vanity Fair Italia #VanityFairStories… - infoitestero : Matthew McConaughey a Uvalde, l’incontro con le famiglie delle vittime - VanityFairIt : L'attore è tornato nella sua città natale, in Texas, dove pochi giorni fa si è consumata una strage nella scuola el… - sgt_pepper0ni : non so spiegarvelo ma fortissime matthew mcconaughey vibes sarà che ho aperto gli occhi neanche mezz'ora fa -