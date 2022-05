Lupi | “allarme mattanza in pascoli e stalle” Coldiretti Puglia | ora salviamo anche le pecore

(Di lunedì 30 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Ora occorre salvare le centinaia die capre sbranate, mucche sgozzate e asinelli uccisi indove la presenza del lupo si è moltiplicata negli ultimi anni con il ripetersi di stragi negli allevamenti, unadi capre,e mucche neie nelle. E’ quanto denuncia, a seguito del ritrovamento diferite e morte ine allevamenti, soprattutto sulle Murge dove si moltiplicano le denunce degli allevatori. I numeri sembrano confermare che il lupo ormai, non è più in pericolo e – sottolinea la– impegnano le Istituzioni a definire un Piano ...

Advertising

RestiamoAnimali : podcast - Tremila #lupi italiani; torna la lontra; allarme biodiversità - GioPepi : ANIMALI Piú lupi in campagna. E' strage di mucche, asinelli e pecore. L'allarme di COLDIRETTI su SE E' COSI' blog d… -

Noi Notizie

Soprattutto cervi e caprioli , ma non sono mancati cinghiali,e altri mammiferi più piccoli come volpi, tassi, scoiattoli, lepri e faine. ( QUI L'ARTICOLO ) A metà maggio ad essere ...L'ultimoè lanciato dal socio Cia Andrea Piffero, allevatore di capre e titolare dell'... il numero disi attesterebbe tra i 5 e i 7000 animali principalmente diffusi, tra l' altro, sulle ... Lupi, "allarme mattanza in pascoli e stalle" Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Ora occorre salvare le centinaia di pecore e capre sbranate, mucche sgozzate e asinelli uccisi in Puglia dove la presenza del lupo si è moltiplic ...L’ultimo micio predato è stato Lemmy, un meticcio di sei anni grigio e bianco: «Ci sono stati anche altri casi, abbiamo fatto le segnalazioni ma non ci ascoltano» ...