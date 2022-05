L’Oms non ha twittato di un pranzo a Davos a base di «granchio fresco» e «maiale spagnolo» (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 26 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto tweet in lingua inglese pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si legge: «I leader mondiali stanno per fare una pausa pranzo a base di granchio fresco dell’Atlantico e maiale spagnolo, seguiti dall’anatra e dal miglior merluzzo del mondo proveniente da una fattoria sostenibile in Norvegia. Quando riprenderemo, discuteremo della libertà di parola e di come potrebbe essere riformata. #Davos2022». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Gli stessi maiali che vogliono che noi si mangi insetti, sono i primi a fare banchetti raffinati». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il ... Leggi su facta.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 26 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presunto tweet in lingua inglese pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si legge: «I leader mondiali stanno per fare una pausadidell’Atlantico e, seguiti dall’anatra e dal miglior merluzzo del mondo proveniente da una fattoria sostenibile in Norvegia. Quando riprenderemo, discuteremo della libertà di parola e di come potrebbe essere riformata. #2022». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Gli stessi maiali che vogliono che noi si mangi insetti, sono i primi a fare banchetti raffinati». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il ...

Advertising

robersperanza : All’assemblea mondiale dell’OMS ho incontrato il ministro ucraino della salute Viktor Liashko. La guerra non rispar… - JmsFortuna : RT @Stefania_67: Questo cartello dice : Senza l'OMS non ci sarebbe nessuna pandemia, Senza la BCE non ci sarebbe inflazione, Senza la NATO… - Je_Scotti : RT @Stefania_67: Questo cartello dice : Senza l'OMS non ci sarebbe nessuna pandemia, Senza la BCE non ci sarebbe inflazione, Senza la NATO… - Maurizi59689657 : RT @Stefania_67: Questo cartello dice : Senza l'OMS non ci sarebbe nessuna pandemia, Senza la BCE non ci sarebbe inflazione, Senza la NATO… - Daniela73368758 : RT @Stefania_67: Questo cartello dice : Senza l'OMS non ci sarebbe nessuna pandemia, Senza la BCE non ci sarebbe inflazione, Senza la NATO… -