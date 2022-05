LIVE Camila Giorgi-Kasatkina 2-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la marchigiana resta in scia in questo primo set (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 0-40 Tre palle del doppio break Kasatkina. Intelligente la numero 20 del seeding, che con una serie di dritti profondi e carichi si procura tre chance del 5-2. 0-30 Sbaglia stavolta con il dritto l’azzurra. 0-15 In rete il rovescio di Camila su un dritto carico di rotazione dell’avversaria. 4-2 Game Kasatkina. Arriva un altro errore della marchigiana. Dopo 16 punti la russa si aggiudica un importante sesto game. AD-40 Ancora una volta la risposta di dritto in diagonale di Giorgi è out. 40-40 Gran rovescio vincente in contropiede di Camila, che non molla questo sesto gioco. AD-40 Larga la risposta di dritto ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 0-40 Tre palle del doppio break. Intelligente la numero 20 del seeding, che con una serie di dritti profondi e carichi si procura tre chance del 5-2. 0-30 Sbaglia stavolta con il dritto l’azzurra. 0-15 In rete il rovescio disu un dritto carico di rotazione dell’avversaria. 4-2 Game. Arriva un altro errore della. Dopo 16 punti la russa si aggiudica un importante sesto game. AD-40 Ancora una volta la risposta di dritto in diagonale diè out. 40-40 Gran rovescio vincente in contropiede di, che non mollasesto gioco. AD-40 Larga la risposta di dritto ...

