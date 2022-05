‘ITP – In viaggio con Werlhof’, Lovrencic: “Una sfida per ridare speranza” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Barbara Lovrencic, Presidente di AIPIT APS Onlus, l’Associazione di pazienti e caregivers italiana per la Trombocitopenia Immune, è intervenuta nel corso della presentazione dell’iniziativa ‘ITP – In viaggio con Werlhof’, promosso da Sobi Italia e patrocinato dalla stessa Onlus di cui Lovrencic è Presidente. A margine della conferenza, Lovrencic ha raccontato la sua esperienza con la malattia ed esposto le motivazioni che rendono questo viaggio, fisico e metaforico, così importante. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Barbara, Presidente di AIPIT APS Onlus, l’Associazione di pazienti e caregivers italiana per la Trombocitopenia Immune, è intervenuta nel corso della presentazione dell’iniziativa– Incon, promosso da Sobi Italia e patrocinato dalla stessa Onlus di cuiè Presidente. A margine della conferenza,ha raccontato la sua esperienza con la malattia ed esposto le motivazioni che rendono questo, fisico e metaforico, così importante. L'articolo proviene da Italia Sera.

