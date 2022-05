Gianluca Vacchi sulle accuse dei suoi domestici: “Affermazioni false e gravemente offensive” (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo giorni in cui non si fa che parlare di lui, del modo in cui tratta i suoi dipendenti e delle presunte vessazioni alle quali li sottopone, Gianluca Vacchi risponde: “Sono state diffuse, in modo fuorviante, numerose Affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei procedimenti giudiziari”. L’imprenditore e influencer ha fatto sapere di avere “dato mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti”. Una ex colf ha avviato una causa contro di lui al tribunale del Lavoro di Bologna per il mancato pagamento di tfr e straordinari, spiegando che parte del suo staff veniva obbligato a partecipare ai suoi balletti per TikTok e veniva ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo giorni in cui non si fa che parlare di lui, del modo in cui tratta idipendenti e delle presunte vessazioni alle quali li sottopone,risponde: “Sono state diffuse, in modo fuorviante, numerose, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei procedimenti giudiziari”. L’imprenditore e influencer ha fatto sapere di avere “dato mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti”. Una ex colf ha avviato una causa contro di lui al tribunale del Lavoro di Bologna per il mancato pagamento di tfr e straordinari, spiegando che parte del suo staff veniva obbligato a partecipare aiballetti per TikTok e veniva ...

