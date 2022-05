Decreto Aiuti e concorrenza: le trappole di giugno. Governo Draghi in bilico (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra la tornata elettorale e le scadenze per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR la seconda metà del mese di giugno si presenta per la maggioranza ricco di insidie. Sono tanti i dossier su cui le forze che sostengono il Governo sono chiamate al confronto: dalla riforma dei taxi alle limitazioni al bonus da 200 euro, dal reddito di cittadinanza alla realizzazione del termovalorizzatore di Roma, passando per un eventuale nuovo invio di armi all’Ucraina. Nel frattempo fino al voto del 12 giugno, che coinciderà con quello per i referendum sulla giustizia, le Camere saranno in stand by. Il Decreto Aiuti Il primo ostacolo dopo quella data sarà rappresentato dal Decreto Aiuti. Tra le poste più dibattute c’è il bonus da 200 euro, esteso anche ai titolari di Reddito di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra la tornata elettorale e le scadenze per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR la seconda metà del mese disi presenta per la maggioranza ricco di insidie. Sono tanti i dossier su cui le forze che sostengono ilsono chiamate al confronto: dalla riforma dei taxi alle limitazioni al bonus da 200 euro, dal reddito di cittadinanza alla realizzazione del termovalorizzatore di Roma, passando per un eventuale nuovo invio di armi all’Ucraina. Nel frattempo fino al voto del 12, che coinciderà con quello per i referendum sulla giustizia, le Camere saranno in stand by. IlIl primo ostacolo dopo quella data sarà rappresentato dal. Tra le poste più dibattute c’è il bonus da 200 euro, esteso anche ai titolari di Reddito di ...

Mov5Stelle : Con il decreto Aiuti abbiamo stanziato risorse per le filiere produttive in difficoltà e per le famiglie con reddit… - Mov5Stelle : Se in un decreto da 14 miliardi che prevede la tassazione degli extra-profitti e gli aiuti alle imprese si inserisc… - Mov5Stelle : La norma sugli inceneritori non doveva essere inserita in un decreto che stanziava degli aiuti importanti a sostegn…