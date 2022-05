Classifica ATP, Jannik Sinner resta 12° nel ranking e rimanda il sorpasso su Matteo Berrettini (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto il ritiro nel match del quarto turno di Jannik Sinner: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato in tutto 180 punti nel ranking ATP. L’azzurro al momento nel ranking virtuale è 12°, proprio come in quello ufficiale rilasciato lo scorso lunedì 23 maggio, ma potrebbe ancora essere scavalcato da Marin Cilic. L’azzurro in Classifica si ferma a quota 3355, a -145 dal britannico Cameron Norrie, 11° con 3500, ed a -450 dall’altro azzurro Matteo Berrettini, sicuro del decimo posto con 3805. Già la settimana successiva gli equilibri potrebbero variare: Sinner scarterà 180 punti, Berrettini 485, Norrie 90, Hurkacz 0. ranking ATP LIVE 1 Novak Djokovic SRB 8770 2 Daniil ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto il ritiro nel match del quarto turno di: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato in tutto 180 punti nelATP. L’azzurro al momento nelvirtuale è 12°, proprio come in quello ufficiale rilasciato lo scorso lunedì 23 maggio, ma potrebbe ancora essere scavalcato da Marin Cilic. L’azzurro insi ferma a quota 3355, a -145 dal britannico Cameron Norrie, 11° con 3500, ed a -450 dall’altro azzurro, sicuro del decimo posto con 3805. Già la settimana successiva gli equilibri potrebbero variare:scarterà 180 punti,485, Norrie 90, Hurkacz 0.ATP LIVE 1 Novak Djokovic SRB 8770 2 Daniil ...

Advertising

stcompar : @_rafalewis Vero, però le teste di serie sono indicate dalla classifica ATP e suo malgrado (i tanti tornei saltati… - GiusvaPulejo : #Pellegrino vince il Challenger di #Vicenza, entra in top 200 e nel ranking live si assesta al n.184 ATP. Se trovas… - micotti_paolo : @Filippo144 @paolobertolucci @janniksin A parte Alcaraz (numero 6 attuale )quanti anni hanno i primi 5 del mondo? Q… - ierogamos : RT @EffeBoccia: A #Wimbledon non saranno assegnati punti per le classifiche ATP e WTA in segno di protesta per l’esclusione dei tennisti #r… - EffeBoccia : A #Wimbledon non saranno assegnati punti per le classifiche ATP e WTA in segno di protesta per l’esclusione dei ten… -