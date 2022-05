Ciclismo | Nibali ai saluti | “Bellissimo avere il supporto dei tifosi”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Sono contento di essere arrivato ieri a Verona e di finire la gara con un bel risultato, il quarto posto nella classifica generale. E’ stato un Giro d’Italia duro e, ho cercato di viverlo giorno per giorno con ildella squadra e di tutti i, che facevano il tifo per me alla partenza, durante ogni tappa e al traguardo”. Così Vincenzoha salutato i proprial termine dell’ultimo Giro d’Italia della sua carriera, terminato ieri a Verona. “Ora è il momento di un po’ di riposo e recupero, perchè la stagione non è ancora finita e ci sono ancora delle gare nei prossimi mesi” ha continuato sul sito dell’Astana. SportFace.

Una chiusura d'autore. Vincenzo Nibali ha concluso il suo Giro d'Italia in quarta posizione. Per il corridore siciliano un piazzamento di rilievo e dal valore speciale, nella Corsa Rosa vinta dall'australiano Jai Hindley (BORA - hansgrohe). Nibali, premio alla carriera: il trofeo per il suo ultimo Giro Vincenzo Nibali ha salutato i propri tifosi al termine dell'ultimo Giro d'Italia della sua carriera, terminato ieri a Verona.