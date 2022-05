Arriva l' anticiclone Scipione | porterà picchi di calore a 40 gradi

(Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Dopo la breve parentesi instabile del weekend, nel corso della settimana appena iniziata assisteremo al ritorno dell'africano su tutta l'Italia. Questa volta toccherà ae potrebbe essere anche più forte di Hannibal, il suo predecessore, condi temperatura che si attendono davvero elevati per il periodo. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l'approfondimento di un vortice ciclonico tra Inghilterra e Portogallo darà sostanzialmente campo libero al ritorno dell'sub-sahariano su tutto il nostro Paese, che risulterà davvero arroventato per diversi giorni: i valori massimi potrebbero toccaredi 37/38 C all'ombra in molte località del Belpaese, spingendosi addirittura fino a 40 C nelle zone interne delle Isole maggiori. Da mercoledì primo giugno la ...

Rispetto all'Hannibal, Scipione potrebbe essere decisamente più caldo per due fattori principali. In primis, perché l'aria è già piuttosto calda dopo l'avvento di Hannibal: le temperature ... L'anticiclone Scipione anche in Gallura: temperature fino ai 40 gradi. A Olbia l'afa si sentirà sabato prossimo, dove si registrerà una massima di 34 gradi, ma le temperature più alte della Gallura si faranno sentire a Tempio, con i 35 gradi di giovedì prossimo. Il vero caldo sta infatti arrivando l'anticiclone Scipione e il grande caldo.