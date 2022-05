Un milione di auto in sosta, a Roma arrivano nuovi varchi e strisce blu (Di domenica 29 maggio 2022) La festa giallorossa che per due giorni ha bloccato il Circo Massimo è solo l'ennesima fotografia di una mobilità della Capitale di fatto ferma a trent'anni fa. Come se non bastasse la morsa quotidiana di un traffico impossibile, basta un evento, un guasto alla linea della metropolitana, un incidente, per far impazzire la viabilità con ripercussioni a domino sull'intero asse cittadino. Ne è consapevole l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané che sfodera numeri che di fatto confermano come all'evolversi delle esigenze di vita, e dunque di spostamenti sempre più frequenti, non corrisponda più un asse viario e di collegamenti adeguato. Le auto private hanno ormai superato le patenti: 1,7 milioni di mezzi a fronte di 1,5 milioni di permessi di circolazione. Esclusi ovviamente i residenti fuori Roma. Con l'aggiunta di autobus, ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) La festa giallorossa che per due giorni ha bloccato il Circo Massimo è solo l'ennesima fotografia di una mobilità della Capitale di fatto ferma a trent'anni fa. Come se non bastasse la morsa quotidiana di un traffico impossibile, basta un evento, un guasto alla linea della metropolitana, un incidente, per far impazzire la viabilità con ripercussioni a domino sull'intero asse cittadino. Ne è consapevole l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané che sfodera numeri che di fatto confermano come all'evolversi delle esigenze di vita, e dunque di spostamenti sempre più frequenti, non corrisponda più un asse viario e di collegamenti adeguato. Leprivate hanno ormai superato le patenti: 1,7 milioni di mezzi a fronte di 1,5 milioni di permessi di circolazione. Esclusi ovviamente i residenti fuori. Con l'aggiunta dibus, ...

