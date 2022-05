Sardegna low cost | alcuni consigli utili

Leggi su kronic

(Di domenica 29 maggio 2022) Laè un’isola molto gettonata come meta turistica, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Acque cristalline, natura selvaggia e incontaminata, buon cibo e tanti prodotti tipici, tradizioni e folklore sono le caratteristiche che richiamano viaggiatori da tutto il mondo. La, però, è nota anche per essere una destinazione molto cara, soprattutto in estate. È risaputo, infatti, che molti vip facciano tappa qui, nei mesi più caldi dell’anno e, insieme alle attrazioni che la rendono unica nel suo genere, rappresenta una delle ragioni per cui questa regione può sembrare piuttosto proibitiva per un comune turista. Come tutti i falsi miti, anche questo non trova fondamento nella realtà. Certamente ci sono alcune zone della, come laa Smeralda, più care rispetto ad altre, ...