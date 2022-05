Rivoluzione Inter, rischiano in due: Inzaghi trema (Di domenica 29 maggio 2022) Stagione con due titoli e uno scudetto perso nonostante la rosa più forte. Ora Inzaghi rischia di perdere due pedine fondamentali. La Serie A si è conclusa e a laurearsi campione d’Italia è stato il Milan grazie al tre a zero sul campo del Sassuolo firmato Giroud (doppietta) e Kessie. Uno scudetto che i rossoneri hanno vinto davanti all’Inter a cui resta il rimpianto, enorme, della partita persa a Bologna. I ragazzi di Inzaghi, però, possono essere soddisfatti per le due finali vinte e gli ottavi di Champions raggiunti. Pesa aver perso lo scudetto ma Barella e compagni ci proveranno l’anno prossimo; occhio, però, al mercato con il tecnico nerazzurro che rischia di perdere due pedine fondamentali. AnsafotoInzaghi, in questa stagione, ci ha messo poco a capire quale fossero i punti cardini, dalla coppia Skriniar-de Vrij ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 maggio 2022) Stagione con due titoli e uno scudetto perso nonostante la rosa più forte. Orarischia di perdere due pedine fondamentali. La Serie A si è conclusa e a laurearsi campione d’Italia è stato il Milan grazie al tre a zero sul campo del Sassuolo firmato Giroud (doppietta) e Kessie. Uno scudetto che i rossoneri hanno vinto davanti all’a cui resta il rimpianto, enorme, della partita persa a Bologna. I ragazzi di, però, possono essere soddisfatti per le due finali vinte e gli ottavi di Champions raggiunti. Pesa aver perso lo scudetto ma Barella e compagni ci proveranno l’anno prossimo; occhio, però, al mercato con il tecnico nerazzurro che rischia di perdere due pedine fondamentali. Ansafoto, in questa stagione, ci ha messo poco a capire quale fossero i punti cardini, dalla coppia Skriniar-de Vrij ...

