“Io non torno indietro”. Isola, Nicolas Vaporidis rifiuta il cibo dopo la lite con Lory Del Santo (Di domenica 29 maggio 2022) Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo. All’Isola dei Famosi sono scintille tra i due dei naufraghi più amati dal pubblico. Entrambi personaggi forti, puntano alla vittoria finale, ma nel frattempo se ne dicono di santa ragione. Già la showgirl aveva criticato l’attore, colpevole di essersi messo in mezzo tra Mercedesz e Edoardo, contribuendo a suo dire a guastare il rapporto. “La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere – le parole di Lory Del Santo riferite a Nicolas Vaporidis – Un uomo vero, quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare, se è un vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022)controDel. All’dei Famosi sono scintille tra i due dei naufraghi più amati dal pubblico. Entrambi personaggi forti, puntano alla vittoria finale, ma nel frattempo se ne dicono di santa ragione. Già la showgirl aveva criticato l’attore, colpevole di essersi messo in mezzo tra Mercedesz e Edoardo, contribuendo a suo dire a guastare il rapporto. “La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere – le parole diDelriferite a– Un uomo vero, quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente…non è un vero amico, non dovrebbe giudicare, se è un vero ...

Advertising

MatteoRotella : RT @DanieleMeloni80: Non stupisce che buona parte della stampa italiana quando parli di #Johnson non capisca che il #partygate è il mezzo p… - 0_Angelo_ : Torno a giocare su cs ma non ci sta un cazzo di nessuno manco pe fa faceit, a sto punto mi do a gta rp - maryvioletta : Il mio cuore non ce la fa, forse torno a Sintra così finisco di visitarla bene ???. Sarebbe tipo un sogno - 02BESTlES : vabbe ma non mi posso svegliare così torno a dormire - LoGiCAmala : RT @Criaiatoga: Non è una resa, e nemmeno una fuga. Disarmata, torno a casa. -