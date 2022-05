Giro d’Italia 2022, Mikel Landa: “Felice del podio, poi sceglieremo tra Tour o Vuelta” (Di domenica 29 maggio 2022) Mikel Landa è tornato sul podio di un Grande Giro a distanza di sette anni. La prima e unica volta fu nell’ormai lontano 2015, quando al Giro d’Italia da gregario di Fabio Aru in maglia Astana si rivelò al mondo del ciclismo quasi mettendo a rischio la leadership del sardo; oggi è di nuovo terzo in un Grand Tour, di nuovo nella Corsa Rosa. Riesce nell’intento dopo sette anni in cui ne ha passate parecchie, tra brutte cadute (come lo scorso anno in una tappa di trasferimento, sempre nel Bel Paese), altri compiti di gregariato e compagni che gli scippano il posto da capitano cammin facendo, vedi Carapaz nel 2019; con tanta resilienza, Landa è riuscito ad ottenere il possibile da questa edizione numero 105 del Giro. “Sono ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)è tornato suldi un Grandea distanza di sette anni. La prima e unica volta fu nell’ormai lontano 2015, quando alda gregario di Fabio Aru in maglia Astana si rivelò al mondo del ciclismo quasi mettendo a rischio la leadership del sardo; oggi è di nuovo terzo in un Grand, di nuovo nella Corsa Rosa. Riesce nell’intento dopo sette anni in cui ne ha passate parecchie, tra brutte cadute (come lo scorso anno in una tappa di trasferimento, sempre nel Bel Paese), altri compiti di gregariato e compagni che gli scippano il posto da capitano cammin facendo, vedi Carapaz nel 2019; con tanta resilienza,è riuscito ad ottenere il possibile da questa edizione numero 105 del. “Sono ...

