Giro d’Italia 2022: Matteo Sobrero vince l’ultima cronometro! La Corsa Rosa va a Jai Hindley (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude con il Tricolore a splendere l’edizione numero 105 del Giro d’Italia. La ventunesima ed ultima tappa della Corsa Rosa, una cronometro di 17,4 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Verona, vede infatti trionfare il campione nazionale del Bel Paese, Matteo Sobrero. Per l’uomo della BikeExchange – Jayco è la prima vittoria della carriera proprio dopo il titolo ottenuto l’anno scorso. È anche la giornata di Jai Hindley. Due anni fa era stato beffato da Tao Geoghegan Hart proprio nella prova contro il tempo conclusiva, oggi invece non c’è storia: il corridore della Bora-hansgrohe va a prendersi il Trofeo Senza Fine, battendo Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Dominio assoluto quello di Sobrero, che ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude con il Tricolore a splendere l’edizione numero 105 del. La ventunesima ed ultima tappa della, una cronometro di 17,4 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Verona, vede infatti trionfare il campione nazionale del Bel Paese,. Per l’uomo della BikeExchange – Jayco è la prima vittoria della carriera proprio dopo il titolo ottenuto l’anno scorso. È anche la giornata di Jai. Due anni fa era stato beffato da Tao Geoghegan Hart proprio nella prova contro il tempo conclusiva, oggi invece non c’è storia: il corridore della Bora-hansgrohe va a prendersi il Trofeo Senza Fine, battendo Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Dominio assoluto quello di, che ...

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - GuidoTresoldi : RT @Agenzia_Ansa: Ciclismo, Jai Hindley vince il Giro d'Italia. E' la prima volta di un corridore australiano #ANSA - itscloudyhere_ : RT @Eurosport_IT: Dopo il 2° posto nel 2020, oggi Jai Hindley è il ???? del Giro d'Italia 105! Primo australiano, sesto non europeo sul tett… -