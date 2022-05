F1, Max Verstappen contraddice Helmut Marko: “Non avrei potuto battere la pole di Leclerc” (Di domenica 29 maggio 2022) Alle 15.00 prenderà il via un GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1, molto atteso. Le Ferrari partiranno entrambe in prima fila, frutto della pole-posiiton del monegasco Charles Leclerc e del secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz. Una prestazione maiuscola quella di Leclerc, capace di massimizzare il proprio pacchetto. Un time-attack condizionato da quanto accaduto nel corso dell’ultimo tentativo della Q3: l’incidente al Portier del messicano Sergio Perez, con il contatto susseguente con Sainz, ha portato alla bandiera rossa, congelando le posizioni. Per questo non è stato possibile poter migliorare il tempo. Tra i piloti anche l’olandese Max Verstappen, che partirà dalla seconda fila (quarta posizione) alle spalle di Perez. Per il principale alfiere della Red Bull un esito negativo. A detta del ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Alle 15.00 prenderà il via un GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1, molto atteso. Le Ferrari partiranno entrambe in prima fila, frutto della-posiiton del monegasco Charlese del secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz. Una prestazione maiuscola quella di, capace di massimizzare il proprio pacchetto. Un time-attack condizionato da quanto accaduto nel corso dell’ultimo tentativo della Q3: l’incidente al Portier del messicano Sergio Perez, con il contatto susseguente con Sainz, ha portato alla bandiera rossa, congelando le posizioni. Per questo non è stato possibile poter migliorare il tempo. Tra i piloti anche l’olandese Max, che partirà dalla seconda fila (quarta posizione) alle spalle di Perez. Per il principale alfiere della Red Bull un esito negativo. A detta del ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VINCEEE IL GP DI SPAGNA ? Nessuna Ferrari sul podio a Barcellona I risultati ?… - OA_Sport : #F1 Helmut Marko la spara grossa dopo le qualifiche di #MonacoGP, Max Verstappen lo contraddice in pieno - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: ?? Le parole di Max Verstappen dopo il 4° posto in qualifica a Monaco I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Le parole di Max Verstappen dopo il 4° posto in qualifica a Monaco I risultati ? - SkySportF1 : ?? Le parole di Max Verstappen dopo il 4° posto in qualifica a Monaco I risultati ? -