Concorso straordinario bis, non è prevista prova pratica (Di domenica 29 maggio 2022) Concorso straordinario bis in base all'art. 59 comma 9 bis del DL 73/2021: entro il 16 giugno la presentazione della domanda attraverso Concorsi e procedure selettive. Nel frattempo gli USR hanno avviato la ricognizione per la costituzione delle commissioni. Se da un lato la data del 15 giugno entro la quale svolgere la prova orale è ormai impossibile, dall'altro è ancora possibile "salvare" la procedura garantendo le graduatorie per il nuovo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022)bis in base all'art. 59 comma 9 bis del DL 73/2021: entro il 16 giugno la presentazione della domanda attraverso Concorsi e procedure selettive. Nel frattempo gli USR hanno avviato la ricognizione per la costituzione delle commissioni. Se da un lato la data del 15 giugno entro la quale svolgere laorale è ormai impossibile, dall'altro è ancora possibile "salvare" la procedura garantendo le graduatorie per il nuovo anno scolastico. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Riforma reclutamento, prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD - zazoomblog : Riforma reclutamento prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD - #Riforma… - orizzontescuola : Riforma recluamento, prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD - in_sanitas : Asp di Trapani, al via concorso per 41 assunzioni - Lo prevede la delibera n. 654 del 13 maggio 2022 a firma del co… - zazoomblog : Concorso straordinario bis anni di servizio in altre classi di concorso valgono zero per la graduatoria -… -