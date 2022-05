Caro gasolio e stop ai pescherecci: 'Andiamo avanti a oltranza'. E uniscono anche vongolare e piccola pesca (Di domenica 29 maggio 2022) ANCONA - Si va avanti ad oltranza. E con più adesioni di prima. Lo sciopero della pesca iniziato lunedì continua e anche questa notte le barche resteranno attraccate ai moli. E non soltanto quelle ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 29 maggio 2022) ANCONA - Si vaad. E con più adesioni di prima. Lo sciopero dellainiziato lunedì continua equesta notte le barche resteranno attraccate ai moli. E non soltanto quelle ...

Advertising

Dixy62553861 : RT @immediatonet: Caro #gasolio, 200 #pescherecci fermi nel Foggiano per protesta - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Gasolio troppo caro: pescatori in protesta nel Foggiano - cronachemezzog : CARO GASOLIO: PESCHERECCI FERMI NEL FOGGIANO - cronachelucane : CARO GASOLIO: PESCHERECCI FERMI NEL FOGGIANO - Protesta da parte dei pescatori a Manfredonia a causa del caro gasol… - nuova_venezia : Caro gasolio e pochi aiuti da Roma, pescatori di Chioggia in sciopero per un’altra settimana -