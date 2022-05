Vincenzo Nibali: “Non era semplice rialzarsi. Quarto posto, il Giro d’Italia mi ha reso grande” (Di sabato 28 maggio 2022) Vincenzo Nibali concluderà il Giro d’Italia 2022 in quarta posizione. Lo Squalo è riuscito nell’impresa di agguantare un piazzamento a ridosso sul podio all’età di 37 anni, dopo un paio di stagioni sottotono e dopo aver iniziato questa annata agonistica con una serie di problemi fisici. Il siciliano ha saputo disputare una Corsa Rosa di altissimo profilo e in rimonta dopo le criticità riscontrate sull’Etna, concludendo le tre settimane alle spalle di Jai Hindley, Richard Carapaz e Mikel Landa. La cronometro conclusiva di Verona non mescolerà le carte in tavola e il capitano dell’Astana può già gioire per un risultato notevole. Vincenzo Nibali, che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione, ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, al termine del tappone ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)concluderà il2022 in quarta posizione. Lo Squalo è riuscito nell’impresa di agguantare un piazzamento a ridosso sul podio all’età di 37 anni, dopo un paio di stagioni sottotono e dopo aver iniziato questa annata agonistica con una serie di problemi fisici. Il siciliano ha saputo disputare una Corsa Rosa di altissimo profilo e in rimonta dopo le criticità riscontrate sull’Etna, concludendo le tre settimane alle spalle di Jai Hindley, Richard Carapaz e Mikel Landa. La cronometro conclusiva di Verona non mescolerà le carte in tavola e il capitano dell’Astana può già gioire per un risultato notevole., che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione, ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, al termine del tappone ...

