Traffico Roma del 28-05-2022 ore 09 | 00

(Di sabato 28 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è scorrevole ilsul Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo qui attenzione per un veicolo fermo all’altezza Fiorentini Verso il raccordo in città possibili rallentamenti per un incidente sono Monteverde Gianicolense l’altezza di via della Lungara è ancora un altro incidente in via Le Tre Fontane nei pressi di via dell’Agricoltura Che disagio in viale Kant in corrispondenza di via Giovanni Zanardini chiusa ed alle 7 per lavori di pulitura la panoramica la riapertura è prevista per le 12 alla Garbatella City via Capitan Bavastro sono possibili i disagi aldi zona per le 16 del pomeriggio in zona Monteverde in via Edoardo Jenner restanti era una manifestazione tra la Circonvallazione ...