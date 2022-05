Sollevamento pesi oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 28 maggio (Di sabato 28 maggio 2022) Cominciano quest’oggi a Tirana, in Albania, i Campionati Europei di Sollevamento pesi 2022, in programma fino a domenica 5 giugno. Prima giornata di gare in cui verranno assegnati due titoli continentali femminili, nelle categorie fino a 45 e 49 kg. Appuntamento subito fondamentale per la Nazionale Italiana, che schiera una delle punte della spedizione tricolore in occasione della competizione -49 kg. Stiamo parlando di Giulia Imperio, giovane promessa della pesistica azzurra e campionessa europea juniores in carica in questa categoria. La ventenne pugliese si presenta con il ruolo di favorita principale per la medaglia d’oro e con l’ambizione di migliorare ulteriormente il record nazionale che già le appartiene. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Cominciano quest’a Tirana, in Albania, i Campionatidi, infino a domenica 5 giugno. Prima giornata di gare in cui verranno assegnati due titoli continentali femminili, nelle categorie fino a 45 e 49 kg. Appuntamento subito fondamentale per la Nazionale Italiana, che schiera una delle punte della spedizione tricolore in occasione della competizione -49 kg. Stiamo parlando di Giulia Imperio, giovane promessa dellastica azzurra e campionessa europea juniores in carica in questa categoria. La ventenne pugliese si presenta con il ruolo di favorita principale per la medaglia d’oro e con l’ambizione di migliorare ulteriormente il record nazionale che già le appartiene. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della ...

