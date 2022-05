Salvini: Meloni premier se più votata. Leader FdI: finalmente Matteo lo dice (Di sabato 28 maggio 2022) Il centrodestra prosegue la strada del ricompattamento. Matteo Salvini ha riconosciuto che se FdI sarà il primo partito di un centrodestra vittorioso toccherà a loro esprimere il premier. Giorgia Meloni è colpita da questa dichiarazione? "No, non sono colpita. Piuttosto mi ha colpito che non l'abbia detto finora", risponde la presidente di Fratelli d'Italia intervistata da Bruno Vespa al suo Forum in Masseria. "Sono le regole che ci siamo sempre dati, e la timidezza con la quale non si è risposto a questa domanda finora io non l'ho mai compresa. Sono regole serie, che fanno contare i cittadini, e valgono per tutti: nel 2018 la Lega fece il risultato migliore e quella che con più convinzione chiese l'incarico per Salvini fui io".Meloni in precedenza aveva ancora una volta smentito la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 maggio 2022) Il centrodestra prosegue la strada del ricompattamento.ha riconosciuto che se FdI sarà il primo partito di un centrodestra vittorioso toccherà a loro esprimere il. Giorgiaè colpita da questa dichiarazione? "No, non sono colpita. Piuttosto mi ha colpito che non l'abbia detto finora", risponde la presidente di Fratelli d'Italia intervistata da Bruno Vespa al suo Forum in Masseria. "Sono le regole che ci siamo sempre dati, e la timidezza con la quale non si è risposto a questa domanda finora io non l'ho mai compresa. Sono regole serie, che fanno contare i cittadini, e valgono per tutti: nel 2018 la Lega fece il risultato migliore e quella che con più convinzione chiese l'incarico perfui io".in precedenza aveva ancora una volta smentito la ...

