Roland Garros 2022 | Jannik Sinner | “Ho fatto l’ecografia | niente di grave Questa partita spero mi aiuterà anche in futuro”

Jannik Sinner, quando si presenta in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti sul posto, mostra una faccia tranquilla. L'azzurro, dopo il successo su Mackenzie McDonald, tranquillizza: contro l'americano i problemi, sì, ci sono stati, ma non è niente di irreparabile, anzi. L'altoatesino, per iniziare, con le domande in italiano vuole rassicurare tutti sull'infortunio: "Mi sono svegliato oggi con questo male dove non ho mai sentito niente. Meno male che han trovato anche un modo di farmi giocare oggi, perché avevo messo in dubbio anche quella parte lì. Come si è visto non mi sono mosso benissimo. Ho appena fatto l'ecografia. Non è niente di grave. Tra due giorni, in teoria, non dovrei sentire più ..."

