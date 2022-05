Obi-Wan Kenobi | Ewan McGregor | Abbiamo realizzato una storia brillante che soddisferà i fan

(Di sabato 28 maggio 2022) Dopo anni di attesa, ora Obi-Wanè realtà. Su Disney+ la serie che vedetornare nei panni del maestro jedi e Hayden Christensen in quelli di Darth Vader

Advertising

iochecazzoneso : PORCA PUTTANA LA SCENA FINALE DELLA SECONDA PUNTATA DI OBI WAN KENOBI - iochecazzoneso : L'inquisitore supremo di Obi Wan Kenobi che fa l'elicottero con la spada laser è la mia cosa preferita - xWiseGirl : Ho appena letto che Jedi Survivor è ambientata 5 anni dopo JFO (che era 5 anni dopo la nascita dell'Impero) e quind… - SINGULARIT4Y : @mxnvxxr_ quali spin off dici? aaa gli episodi su obi wan che sono usciti finora mi sono piaciuti un sacco ?????? comu… - infoitcultura : Obi-Wan Kenobi: i fan scovano un commovente collegamento della serie con i film di Star Wars [FOTO] -

Kenobi ha esordito con due ottimi episodi su Disney+, riportando sui nostri schermi il personaggio interpretato da Ewan McGregor. Lo show fino ad ora ci ha regalato diversi momenti ...... e si sono dosate le parole durante la conferenza stampa virtuale così da poter lasciare un alone di mistero attorno aKenobi . La strategia, però, ha funzionato. Così il pubblico e il fan ...Dopo anni di attesa, ora Obi-Wan Kenobi è realtà. Su Disney+ la serie che vede Ewan McGregor tornare nei panni del maestro jedi e Hayden Christensen in quelli di Darth Vader ...Star Wars Jedi: Survivor è il sequel di Fallen Order, in arrivo nel 2023. Il gioco è stato annunciato alla Star Wars Celebration, a cui ha fatto seguito ...