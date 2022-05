Mourinho e l'orgoglio della Roma: 'Gli Einstein del calcio non sanno una cosa' (Di sabato 28 maggio 2022) Vittoria della Conference League e meritate vacanze. Josè Mourinho ieri è partito per il Portogallo per trascorrere un po' di tempo insieme alla famiglia prima di ritornare al lavoro e costruire la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) VittoriaConference League e meritate vacanze. Josèieri è partito per il Portogallo per trascorrere un po' di tempo insieme alla famiglia prima di ritornare al lavoro e costruire la ...

Advertising

sportli26181512 : Mourinho e l'orgoglio della Roma: 'Gli Einstein del calcio non sanno una cosa': Prima di staccare per le meritate v… - sportli26181512 : Roma, #Gualtieri esclusivo: '#Mourinho, porta la Coppa in Campidoglio': L’orgoglio del sindaco di Roma, grande tifo… - chiaraamucciar1 : RT @LuigiPellino22: La nostra rivincita dopo tempo è arrivata. Fratelli miei godiamocela tutta stanotte, domani e per sempre, perché abbia… - a1batr0s_ : Complimenti a #Mourinho per aver centrato gli obiettivi stagionali. Capisco l’entusiasmo dei romanisti per il trofe… - flylerxsanvers : RT @LuigiPellino22: La nostra rivincita dopo tempo è arrivata. Fratelli miei godiamocela tutta stanotte, domani e per sempre, perché abbia… -