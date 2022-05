GLI ATTACCHI CONTACTLESS AL TUO TELEFONO SONO UNA REALTA’ : mai appoggiare un telefono sopra un tavolo di un locale se non vuoi essere vittima di GhostTouch (Di sabato 28 maggio 2022) E’ incredibile ma gli aggressori posSONO utilizzare i segnali elettromagnetici per controllare i touchscreen da remoto. Si chiama GhostTouch il nuovo pericolo dato dai segnali elettromagnetici che SONO in grado di assumere il controllo remoto e manipolare un dispositivo. Da oggi in luoghi come un bar, una biblioteca, una sala riunioni o sale conferenze, le persone che posizionano il proprio smartphone a faccia in giù sul tavolo”, rischiano molto, hanno affermato i ricercatori. “Un utente malintenzionato può incorporare l’equipaggiamento di attacco sotto il tavolo e lanciare ATTACCHI da remoto. I ricercatori hanno dimostrato quello che chiamano il “primo attacco CONTACTLESS attivo contro i touchscreen capacitivi”. GhostTouch , come viene chiamato, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 28 maggio 2022) E’ incredibile ma gli aggressori posutilizzare i segnali elettromagnetici per controllare i touchscreen da remoto. Si chiamail nuovo pericolo dato dai segnali elettromagnetici chein grado di assumere il controllo remoto e manipolare un dispositivo. Da oggi in luoghi come un bar, una biblioteca, una sala riunioni o sale conferenze, le persone che posizionano il proprio smartphone a faccia in giù sul”, rischiano molto, hanno affermato i ricercatori. “Un utente malintenzionato può incorporare l’equipaggiamento di attacco sotto ile lanciareda remoto. I ricercatori hanno dimostrato quello che chiamano il “primo attaccoattivo contro i touchscreen capacitivi”., come viene chiamato, ...

