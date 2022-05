Festival di Cannes, Palma d’oro a “Triangle of sadness” di Ruben Ostlund (Di sabato 28 maggio 2022) La Palma d’oro della 75esima edizione del Festival di Cannes è stata vinta da Triangle of sadness. La giuria, presieduta dall’attore francese Vincent Lindon, ha assegnato l’ambito premio al film di Ruben Ostlund, regista svedese che ha firmato pellicole del calibro di The Square (vincitore di un’altra Palma d’oro nel 2017), Forza Maggiore e Involuntary. Il Premio per la regia è stato assegnato invece a Park Chan-Wook per il film Decision to Leave. Tra i film premiati anche Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen (dove hanno recitato anche Luca Marinelli e Alessandro Borghi), che ha vinto il premio della giuria ex aequo con Eo di Jerzy Skolimowski. Le otto montagne è ispirato all’omonimo ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Ladella 75esima edizione deldiè stata vinta daof. La giuria, presieduta dall’attore francese Vincent Lindon, ha assegnato l’ambito premio al film di, regista svedese che ha firmato pellicole del calibro di The Square (vincitore di un’altranel 2017), Forza Maggiore e Involuntary. Il Premio per la regia è stato assegnato invece a Park Chan-Wook per il film Decision to Leave. Tra i film premiati anche Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen (dove hanno recitato anche Luca Marinelli e Alessandro Borghi), che ha vinto il premio della giuria ex aequo con Eo di Jerzy Skolimowski. Le otto montagne è ispirato all’omonimo ...

