F1 Gp Monaco, Leclerc pole e prima fila Ferrari (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Charles Leclerc centra la seconda pole position consecutiva nel Gp del Principato di Monaco. Il pilota della Ferrari nel circuito di casa gira in 1'11?376 conquistando la 14/a partenza al palo in carriera precedendo il compagno di squadra lo spagnolo Carlos Sainz (1'11?601) e le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1'11?629) e dell'olandese Max Verstappen (1'11?666). Quinto tempo per l'inglese della McLaren Lando Norris (1'11?849) che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell (1'12?112) e lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso (1'12?247). A completare la top ten l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'12?560) il tedesco dell'Aston Martin Sebastian Vettel (1'12?732) e il francese dell'Alpine Esteban Ocon (1'13?047). L'articolo proviene da Italia Sera.

