F1, GP Monaco 2022, Sainz: "Pole position era alla portata, opera da completare in gara"

"La Pole position era alla portata, abbiamo avuto un ottimo passo per tutto il giorno. Stavo costruendo il mio ritmo per le qualifiche, mi sentivo molto bene". Così Carlos Sainz, che scatterà dalla prima fila nel Gran Premio di Monaco 2022. Il pilota della Ferrari ha raccontato quanto accaduto nel finale del Q3: "Perez ha avuto un incidente proprio davanti a me, mentre io ero nel giro lanciato. Ho visto la bandiera gialla ed ho dovuto frenare subito per evitarlo. Questo è un peccato perché, per il secondo anno consecutivo, una bandiera rossa mi frena e non mi permette di fare il giro". In vista della gara di domani, infine, lo spagnolo ha affermato: "Cercheremo di completare l'opera".

