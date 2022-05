DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: griglia di partenza e risultati qualifiche in tempo reale (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 La cronaca delle prove libere 3 – La classifica della FP3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Montecarlo 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato di Monaco. Si preannuncia grande spettacolo tra le stradine e i muretti, dove i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e dove si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Su un tracciato dove è estremamente complicato sorpassare, le qualifiche odierne hanno un peso determinante e avranno ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 La cronaca delle prove libere 3 – La classifica della FP3 Buongiorno e benvenuti alladelledel GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato di Monaco. Si preannuncia grande spettacolo tra le stradine e i muretti, dove i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e dove si definirà ladiper la gara di domani. Su un tracciato dove è estremamente complicato sorpassare, leodierne hanno un peso determinante e avranno ...

