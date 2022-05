Cosa si dice in rete della vicenda concessioni balneari (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Le forze di maggioranza che sostengono il Governo, hanno trovato l'accordo sulle concessioni balneari, risolvendo una delle questioni più complesse all'interno del ddl Concorrenza. La novità decisiva riguarda le modalità di calcolo degli indennizzi ai concessionari uscenti, che dovranno essere riconosciuti, ma saranno rinviati ai decreti delegati. Confermata la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2024 nel caso di contenziosi o difficoltà oggettive, nell'espletamento delle gare. Il provvedimento è stato approvato dalla commissione Industria di Palazzo Madama, e ora sarà votato in prima lettura dall'Aula. Nei giorni scorsi Mario Draghi aveva richiamato i ministri, dicendo che "i tempi delle riforme del Pnrr vanno rispettati", riferendosi proprio al disegno di legge. Presidente #Draghi: ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Le forze di maggioranza che sostengono il Governo, hanno trovato l'accordo sulle, risolvendo una delle questioni più complesse all'interno del ddl Concorrenza. La novità decisiva riguarda le modalità di calcolo degli indennizzi ai concessionari uscenti, che dovranno essere riconosciuti, ma saranno rinviati ai decreti delegati. Confermata la proroga delleal 31mbre 2024 nel caso di contenziosi o difficoltà oggettive, nell'espletamento delle gare. Il provvedimento è stato approvato dalla commissione Industria di Palazzo Madama, e ora sarà votato in prima lettura dall'Aula. Nei giorni scorsi Mario Draghi aveva richiamato i ministri,ndo che "i tempi delle riforme del Pnrr vanno rispettati", riferendosi proprio al disegno di legge. Presidente #Draghi: ...

