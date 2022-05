Basket | semifinali playoff Serie A1 | l’Olimpia domina gara-1 | Sassari battuto 88-71

Advertising

sportmediaset : Milano fa sua la prima semifinale contro Sassari: Shields sugli scudi #basket - Pallacanestro4T : Per l'U19 è ormai tempo di semifinali play-off ?? ???? ???????????????????? ???? ???????? ???? ????????????' ???????? ?? #4Torri #Ferrara #Basket… - SportingTargetG : Gara 1 Semifinali Playoff Basket Maschile Serie A1: [Foto LBA] #LBASerieA #ThisIsWhatWePlayFor #TuttoUnAltroSport… - quotidianopiem : La Bertram Derthona arriva a un passo dalla vittoria in gara uno delle semifinali dei playoff di basket - andreastoolbox : #Belinelli è di un altro pianeta, la Virtus conquista gara-1: Tortona si illude, poi cede -

UCC Assigeco Piacenza batte Givova Scafati per 98 - 90 nella sfida valida come gara - 4 delledei playoff della Serie A2 2021/2022 di, vincendo il match e portando la serie sul 2 - 2. Il miglior marcatore della partita è Gabe Devoe, che mette a segno 35 punti, fondamentali ...Tempo diRegionali per la Pallacanestro Alghero. Ben 4 le categorie: nel Settore Maschile la ...la prima fase e vedono tra le proprie file atlete della Pallacanestro Alghero e del90, ...LA PARTITA – Grande battaglia fin dai primi secondi. Datome apre con una tripla, Burnell risponde con la stessa moneta, Shields va a segno per il 5-3 ma Robinson fa 3+1 e allunga sul 5-7. Botta e ...Una fantastica Assigeco porta a Gara5 la semifinale play off e tiene vivo il sogno di giocarsi la promozione in Serie A1. Non sono sufficienti 40 minuti per decidere chi vince la partita: dopo i tempi ...