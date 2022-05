Atalanta | le pagelle della stagione 2021-2022 | ESTERNI

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 28 maggio 2022) ZAPPACOSTA (7) – L’unico esterno che si salva in un contesto dove tale reparto è stato un vero e proprio disastro. Davide ha dato tanto sia a destra che a sinistra cercando di portare rapidità e cross per gli attaccanti. L’impegno sottolinea il potenziale del giocatore che ha siglato addirittura ben 8 assist tra Europa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sassuolo-, probabili formazioni e info streaming e diretta tv Iago Falque? Lo svincolato ideale (anche numericamente) per l’Biglietti-Fiorentina: ultimi posti disponibili in Curva Pisani e Rinascimento Djimsiti rassicura l’: “Intervento andato bene, presto tornerò in campo” Gosens, il Newcastle spinge ma bisogna trattare con ...