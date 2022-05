Ultime Notizie Roma del 27-05-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura lucidante ha mosso contro la Russia una guerra totale è questa la cosa rilanciata dal ministro degli Esteri la prof che denuncia come le potenze occidentali sto cancellando la Russia è tutto quanto è collegato con il paese anche scrittori compositori altre figure la cultura di cancellare la Russia è tutto quanto è collegato con il nostro paese sta raggiungendo un punto di assurdità il capo della diplomazia di Mosca in Stati Uniti e loro satelliti stanno raddoppiando triplicando quadruplicando gli sforzi per contenere Mosca usando la più ampia gamma di strumenti dalle sanzioni economiche unità ad una diffusa falsa propaganda nello spazio mediatico globale Intanto il presidente russo Vladimir Putin denuncia le pressioni di fatto aggressive ...